2021/09/22 | 21:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الرافدين يطلق رواتب عدد من تشكيلات وزارة الدفاع عن طريق الماستركارد » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 21:06

واع/

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