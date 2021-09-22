احباط محاولة إدخال نحو 100 كغم من الحبوب المخدرة

2021/09/22 | 21:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملية تمت بالتنسيق بين جهاز المخابرات الوطني والقطعات الماسكة .

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