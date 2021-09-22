يحيى رسول يعلن إحباط عملية إدخال كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود السورية

2021/09/22 | 21:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء، إحباط محاولة إدخال 100 كيلوغرام من الحبوب المخدرة إلى البلاد.وقال رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بينما يحاول ضعاف النفوس العبث بالأمن الصحي للمواطنين، يقف لهم رجال جهاز المخابرات الوطني بالمرصاد، حيث تمكنت مفارز الجهاز ومن خلال …

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