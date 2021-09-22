وزيرا خارجية العراق وليتوانيا يبحثان ملف العراقيين الموجودين داخل مخيمات الإيواء

2021/09/22 | 21:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين، مع نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس على هامش أعمال الجمعية العامّة للأمم المُتحدة في دورتها الـ 76 في نيويورك، بحث ملف العراقيين الموجودين داخل مخيمات الإيواء.

وأكّد حسين، أنَّ الحكومة العراقيَّة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير لتسهيل العودة الطوعية لمواطنيها من خلال إصدار الوثائق المطلوبة وتوفير رحلات خاصة لنقلهم إلى العراق، وتوجيه البعثات العراقيَّة المعنية بمُتابعة الموضوع، مُضيفاً أنَّ العراق حريص على انهاء هذا الملف، وضمان سلامة أمن مواطنيه.

من جانبه أشاد وزير الخارجيَّة الليتواني بروح التعاون والتسهيلات التي قامت بها الحكومة العراقيَّة، واهتمامها الجدي والمُتواصل لضمان عودة مواطنيها من ليتوانيا، مُشيراً إلى أن القوانيين الوطنية الليتوانية بشأن العبور غير الشرعي للحدود يعرضهم إلى مساءلة قانونية.

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