أول تعليق من العنكوشي بعد قرار ’فيفا’ بخسارة نادي الديوانية دون أن يلعب

2021/09/22 | 21:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تسببت لجنة الشؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخسارة الديوانية بثلاثية نظيفة في المرحلة الأولى من الدوري العراقي من دون أن يلعب، وذلك بعدما منعته من تسجيل اللاعبين لهذا الموسم والمشاركة في البطولة لوجود شكوى رفعها ضده أحد اللاعبين.

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واعتُبر الديوانية خاسراً مباراته التي كانت مقررة الاربعاء أمام النجف بثلاثية نظيفة حسب لوائح المسابقات في الاتحاد العراقي، وذلك لعدم وصول اشعار من الاتحاد الدولي يسمح بتسجيل لاعبي النادي ومشاركته في المسابقة المحلية.

وانتظر النجف في أرضية ملعبه نزول ضيفه الديوانية الذي تعذر عليه خوض المباراة بسبب تعليمات الاتحاد الدولي، فاعتبر خاسراً.

وفي أول تعليق له على هذه التطورات، أفاد رئيس ادارة نادي الديوانية حسين العنكوشي، أنه "استغرب وصول اشعار الاتحاد الدولي بعدم السماح لنادي الديوانية بتسجيل اللاعبين والمشاركة لوجود ديون هي الاقل مقارنة مع باقي الاندية العراقية".

وأضاف حسين العنكوشي "الديون تعود الى اللاعب البوسني نيدو توركوفيتيش.



تبلغ 37 الف دولار تم تسديدها الاسبوع الماضي عن طريق احد البنوك في بيروت لتصل بعد ذلك الى البوسنة كما يفترض ولدينا ما يؤكد ذلك".

وأوضح العنكوشي "اللاعب المذكور تم الاستغناء عنه الموسم الماضي لسوء المستوى الفني ولم يشارك مع الفريق سوى ثلاث دقائق، وهو تقدم بشكوى الى الفيفا بسبب فسخ العقد الذي يسمى حسب توصيف فيفا عقد غبن".

وأمل "أن يصل إشعاراً الى الاتحاد العراقي خلال الساعات المقبلة من قبل نظيره الدولي يسمح لنا بالعودة الى المسابقة في الجولات المقبلة والمطالبة في ما بعد باعادة مباراتنا امام النجف".

وكانت هذه المباراة مقررة الاثنين الماضي، الا ان لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي قامت بتأجيلها الى الاربعاء لاتاحة المجال لوصول اشعار فيفا بخصوص السماح لنادي الديوانية المشاركة وتسجيل لاعبيه.

ولم يصدر اي توضيح رسمي من قبل الاتحاد العراقي حتى الآن حول هذه المباراة.

ويبلغ إجمالي الديون المترتبة على الاندية العراقية وعلى رأسها الاندية الجماهيرية، باستثناء القوة الجوية، قرابة 17 مليار دينار عراقي (قرابة 12 مليون دولار) بحسب نشرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

"فرانس برس"

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