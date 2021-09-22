اعتقال “مزورين” بحوزتهما 21 ختماً لدوائر ووزارات

2021/09/22 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن اعتقال “مزورين” في بغداد بحوزتهما 21 ختماً لدوائر ووزارات.

وقالت الخلية في بيان، إنه “بعمل ميداني مكثف ومتابعة مستمرة مكن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبناءً على معلومات استخبارية من القاء القبض على اثنين من المتهمين من المزورين في العاصمة بغداد وبحوزتهما (٢١) ختم يعود لعدد من الدوائر والوزارات”.

وأضافت أنه “تم ضبط معاملات مرورية ودوائر حكومية أخرى ولوحات مرورية مختلفه مزورة، فضلا عن جهاز لابتوب وطابعة واجهزة موبايل ومعاملات متفرقة ومواد أخرى تستخدم في عمليات التزوير”.

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