2021/09/22 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجيب الراوي أنبل الدبلوماسيين – صباح الراوي هو نجل العلامة الشيخ إبراهيم الراوي جليس السجادة الرفاعية الذي يرتقي نسبه إلى جدنا الإمام علي كرم الله وجهه ورضى عنه أمير المؤمنين وخليفة الراشدين.ذكر الدبلوماسي نجدت فتحي صفوت الذي واكب العمل مع المرحوم الأستاذ نجيب الراوي في القاهرة أنه كان من أنبل الدبلوماسيين ومن الذين مثلوا […]

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