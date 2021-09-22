2021/09/22 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معارضة ثقافية الدخول إلى كربلاء ..باحثاً – علي الشلاه وحيدا اتقلب في فراشي حائرا ومتوزعا بين موضوعين لدراستي للماجستير مطلع التسعينات بعمان نافذة العراقيين المتاحة الوحيدة في العالم العربي بعد سوريا التي كان اختيارها يجب ان يمر بعمان اولا ما لم تكن المغادرة هروبا عن طريق الشمال ( اقليم كردستان حاليا ) .هل […]

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