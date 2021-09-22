2021/09/22 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تستحدث منصباً لمتابعة ديون الغاز مع العراق رفع سعر المحروقات يثير غضب مصنّعي الإسمنت طهران – رزاق نامقي – بغداد – قصي منذر عيَّن وزير النفط الإيراني الجديد جواد أوجي مبعوثا خاصا للشؤون العراقية، في منصب يأتي استحداثه بينما تطالب طهران بغداد بسداد مستحقات بمليارات الدولارات لقاء تزويدها بالغاز.وأوردت وكالة (شانا) أن أوجي […]

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