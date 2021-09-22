المرشدي: تحالف الفتح لديه سيناريو جديد ونية صادقة لتحرير ملف الكهرباء من الفاسدين

2021/09/22 | 21:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد النائب عن محافظة ذي قار “الدائرة الثالثة تسلسل 43″، اسعد ياسين المرشدي، اليوم الاربعاء، ان تحالف الفتح اعطى اولوية كبيرة للاهتمام بالتعليم وسيعمل على تطويره، مشيرا ان الفتح لديه سيناريو جديد ونية صادقة لتحرير ملف الكهرباء من الفاسدين.وقال المرشدي في “لقاء خاص”، “خدمنا جمهورنا في الدورة السابقة ونطمح لتقديم المزيد، و نحن […]

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