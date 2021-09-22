2021/09/22 | 21:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت مديرية شرطة نينوى، اليوم الاربعاء، من كشف جريمة قتل امرأة وابنتها، فيما القت القبض على القاتل في المحافظة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكنت مديرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من الخنق الى الطعن..



كشف تفاصيل جريمة قتل امرأة وابنتها في نينوى المركز الخبري الوطني.

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