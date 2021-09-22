الحشد يعلن اعتقال أحد منفذي الهجوم على النقطة العسكرية التابعة للواء  12 في الطارمية

2021/09/22 | 22:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن آمر اللواء 12 في الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، اعتقال أحد منفذي الهجوم على النقطة العسكرية التابعة للواء في الطارمية، و التي راح ضحيتها كوكبة من الشهداء و الجرحى.

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