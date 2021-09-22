2021/09/22 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قضت المحكمة العليا في الهند بأن النساء سيكون بمقدورهن الخضوع لاختبارات القبول في أكاديمية الدفاع الوطني للمرة الأولى ما يمهد الطريق أمامهن ليصبحن ضابطات بدوام كامل.ويسري قرار المحكمة في نوفمبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بهذه الدولة..



قرار قضائي يساوي بين الجنسين بالتعيين في مناصب قيادية عسكرية المركز الخبري الوطني.

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