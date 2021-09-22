الجزائر تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام

2021/09/22 | 22:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الجزائر، الأربعاء، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية اعتبارا من اليوم.

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