شرطة بابل توضح لـNRT حقيقة اعفاء ضابط كبير على خلفية قضية المتهم بقتل زوجته

2021/09/22 | 22:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة بابل، الاربعاء، ما تردد بشأن إعفاء مدير مكافحة الاجرام بسبب الحكم على المتهم بقتل زوجته دون ادلة، مؤكدة ان الاعفاء طال مدير شعبة اجرام منطقة السدة.

وذكر مدير اعلام قيادة شرطة بابل العميد عادل العناوي في تصريح خاص لـ NRT، اليوم (22 ايلول 2021)، ان "الانباء المتداولة بشأن اعفاء مدير مكافحة اجرام بابل عار عن الصحة،" مشيرا ان "الاعفاء فقط طال مدير شعبة اجرام منطقة السدة".

وكانت انباء قد تحدثت ان "لجنة التحقيق التي شكلت بأمر من الفريق أول أحمد أبو رغيف بشأن المتهم بقتل زوجته والحكم عليه دون ادلة قررت إعفاء مدير مكافحة الاجرام في قيادة شرطة بابل، من منصبه، و حجز الضباط الذين تولوا القضية وانتزعوا الاعتراف من الرجل تحت التعذيب وإحالتهم للتحقيق".

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