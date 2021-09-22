2021/09/22 | 22:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام تحليق الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، بعد نحو شهر من قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها في شمال إفريقيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام طائرات المغرب المدنية والعسكرية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام طائرات المغرب المدنية والعسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).