الصدر يوجه رسالة للسائرين نحو قبلة الاصلاح

2021/09/22 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، رسالة للسائرين نحو قبلة الاصلاح، فيما بين ان ثلة الفساد جعلت من الامام الحسين ضحية لنزواتهم.وكتب السيد الصدر في تدوينة اطلع […]

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