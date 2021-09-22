الرافدين يطلق رواتب منتسبي وزارة الدفاع

2021/09/22 | 22:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، رواتب منتسبي عدد من دوائر وتشكيلات وزارة الدفاع.وذكر بيان للمصرف تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مصرف الرافدين اطلق رواتب منتسبي عدد من دوائر وتشكيلات وزارة الدفاع”.وأضاف، أن “ذلك تم عن طريق بطاقات الماستر كارد”.

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