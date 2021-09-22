2021/09/22 | 22:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wBwgC4r8o3U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القوات الأمنية تواصل عملياتها بملاحقة الإرهابيين بالطارمية | تقرير ميثم الجناحي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القوات الأمنية تواصل عملياتها بملاحقة الإرهابيين بالطارمية | تقرير ميثم الجناحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).