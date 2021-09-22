مرحلة متقدمة في الحرب الباردة ضد الصين / الناتو يواجه تقاطعات جدية بين قواه الرئيسية - رشيد غويلب

2021/09/22 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب وصف الرئيس الفرنسي ماكرون الناتو مرة بأنه “ميت سريريا”.



وانتقد في تشرين الثاني 2019 الحلف لـ “عدم وجود تنسيق إطلاقا، في اتخاذ القرارات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو”.بعد أن قررت أستراليا إنهاء عقدها مع فرنسا لشراء 12 غواصة نووية، بقيمة 56 مليار يورو.



استدعى ماكرون في 17 أيلول الحالي سفراء بلاده في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور.



وأكدت فرنسا غضبها الشديد بسبب هذه الخط ......





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