2021/09/22 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادشهدت محطات الوقود في محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، تفاقم ازمة الوقود بشكل خانق وسط توقف طوابير العجلات امامها.

واظهر تصوير فيديوي حصلت عليه (بغداد اليوم)، "طوابير المواطنين بعجلاتهم امام محطات الوقود على الطرق الخارجية في محافظة الديوانية دون أي مبادرة لحل الازمة في الأفق القريب".

وشهدت عدد من المحافظات خلال اليومين الأخيرين ازمة في وجود وقود السيارات في اغلب محطات الوقود بالمحافظات الجنوبية".

وتداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي خلو عدد من المحطات من الوقود في العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. ازمة الوقود تتفاقم في محطات الوقود بالديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. ازمة الوقود تتفاقم في محطات الوقود بالديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).