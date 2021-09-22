تغريدة جديدة للسيد الصدر

2021/09/22 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، في تغريدة به على (تويتر)، اليوم الاربعاء، من زائري الامام الحسين على معاهدة الامام بدعم الاصلاح.

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