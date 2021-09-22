مقتدى الصدر: ’ثلة الفساد’ جعلت الإمام الحسين ضحية لنزواتها وستجعل العراق ضحية لفسادها

2021/09/22 | 22:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، إن "ثلة الفساد" جعلت الإمام الحسين ضحية لنزواتها وستجعل العراق ضحية لفسادها.

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وقال الصدر في تدوينة تابعها "ناس"، (22 أيلول 2021)، ما أجمل أن نرى تلك الجموع المليونية تزحف نحو قبلة الإصلاح، والأجمل من ذلك أن نصلح أنفسنا ثم واقعنا المرير الذي تتحكم فيه ثلة الفساد، والتي جعلت الإمام الحسين ضحية لنزواتها، واليوم سيجعلون من العراق ضحية لفسادهم".

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