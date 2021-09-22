رئيس الجمهورية برهم صالح يلتقي أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

2021/09/22 | 22:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، أمين عام الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان أن الرئيس برهم صالح التقى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها السادسة والسبعين.

وأضاف البيان أن صالح وغوتيريش ناقشا الاستعدادات للانتخابات العراقية وبحثا مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

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