صحيفة: سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة في سوريا

2021/09/22 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية في الأراضي السورية، مساء الأربعاء، إثر خلل فني طرأ عليها، وفقا لما أفادت صحيفة "هاآرتس".

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