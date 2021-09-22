الفتلاوي: نصب 11 ألف موكبا في المحافظة استعداداً للزيارة

2021/09/22 | 22:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النائب الأول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي، نصب أحد عشر ألف موكبا في المحافظة استعداداً للزيارة الأربعينية التي ستبدأ الأسبوع المقبل.

وقال الفتلاوي أن الاعداد بدأت تزداد بشكل كبير في هذه الأيام والدوائر الخدمية والصحية تقوم بتقديم الخدمات للزائرين وتم تهيئة ساحات اضافية لوقوف السيارات وتم توسعة عدد من الشوارع الرئيسية، موضحا انه لن تكون هناك أي أزمة للنقل وسيتم نقل الزائرين من أقرب نقطة للعتبات المقدسة.

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