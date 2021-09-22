2021/09/22 | 22:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، هيثم الخزعلي، اليوم الاربعاء، ان مسير الزائرين يمر بمناطق كانت تخضع تحت سيطرة الارهابيين، فيما اشار الى ان عمليات الخرق الامني ستكون صعبة جدا بسبب تواجد الحشد الشعبي وقال الخزعلي لبرنامج “حصاد الايام” ان “مشاركة الحشد الشعبي بتأمين الزيارة يطمئن الزائرين”، مشيرا ان “المؤمنين يؤدون الزيارة بامان بفضل […]

ظهرت المقالة الخزعلي: عمليات الخرق الامني في مسير الزائرين ستكون صعبة جدا بسبب تواجد الحشد الشعبي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: عمليات الخرق الامني في مسير الزائرين ستكون صعبة جدا بسبب تواجد الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي: عمليات الخرق الامني في مسير الزائرين ستكون صعبة جدا بسبب تواجد الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).