الحشد يعلن لاطاحة بأحد منفذي جريمة الطارمية

2021/09/22 | 22:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، الاطاحة أحد منفذي جريمة الطارمية التي أدت لاستشهاد واصابة عدد من ابطال اللواء 12.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقتاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكنت […]

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