البنك المركزي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة عند مستوى

2021/09/22 | 22:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أبقى البنك المركزي الأمريكي، سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى صفر إلى 25ر0 بالمئة.وقال البنك في بيان له اليوم الأربعاء، إنه من المناسب الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات لجنة السوق المفتوحة …

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