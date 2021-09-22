2021/09/22 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شرطة محافظة المثنى، اليوم الأربعاء، القبض على متهم بتهمة خيانة الأمانة وفق قانون العقوبات العراقي.

وقال اعلام شرطة المثنى في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تم تسجيل شكوى في مركز شرطة الحي الجمهوري التابعة الى قسم شرطة قضاء السماوة وحسب الاختصاص المكاني لموقع الحادثة من قبل احد المواطنين".

وأضاف ان "المواطن اشتكى من صديقه الذي قام بأخذ مبلغ مالي منه بصفة (قرضة حسنه) وتم تنظيم وصل امانه بينهما"، مشيرا الى انه "بعد انتهاء المدة الزمنية لم يقوم بإرجاع المبلغ الذي بذمته واخذ يتهرب ويتخفى فتم اصدار امر قبض بحقه وقد القي القبض عليه".

وأوضح البيان ان "المتهم دونت أقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا واعترف بقيامه بأخذ بالمبلغ المالي من صديقه وأنه امتنع عن تسديده وتم توقيفه وفق احكام المادة ( 453 ) من قانون العقوبات العراقي وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتهمة خيانة الأمانة.. شرطة المثنى توقف احد المتهمين وتحيله للقضاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتهمة خيانة الأمانة.. شرطة المثنى توقف احد المتهمين وتحيله للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).