الخريف يقتحم العراق بأخدود بارد يقلب الأجواء.. اضطرابات وأمطار رعدية مرتقبة

2021/09/22 | 22:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى تأثر البلاد بأخدود علوي بارد يعمل على خلق أجواء مضطربة في بعض مناطق البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة.

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وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في إيضاح تابعه "ناس"، (22 أيلول 2021)، إنه "من المتوقع أن تتأثر بعض مناطق شمال البلاد خلال اليومين القادمين بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تأثير أخدود علوي بارد في طبقات الجو العليا التابع لمركز المنخفض الجوي العلوي القطبي البارد، وبالتالي يسبب ذلك حدوث اضطرابات جوية في تلك المناطق تتمثل بهطول زخات من الأمطار الرعدية الخفيفة والمعتدلة الشدة، لتشمل أجزاء عشوائية من المرتفعات الجبلية إضافة إلى دهوك وشمال وغرب الموصل، وشمال أربيل"، مبينا أنه "لايستبعد أن تمتد فرص الأمطار لتشمل أجزاء متفرقة من وسط الموصل، ووسط أربيل، والمفاجآت الخريفية واردة بين السلب والايجاب، اما بالنسبة إلى باقي مناطق البلاد، فتستمر الأجواء المستقرة والصافية باستثناء مناطق غرب الأنبار، حيث ستكون الأجواء غائمة جزئيا، مع احتمالية ضعيفة لهطول زخات من الأمطار الخفيفة يوم الجمعة".

وأضاف، "بشكل عام، متوقع أن تستمر الأجواء المستقرة في اغلب مناطق البلاد مع انعدام فرص الأمطار خلال ما تبقى من الشهر الجاري، باستثناء الحالة المذكورة اعلاه".

وتابع، "اما بالنسبة إلى درجات الحرارة، تشير آخر التحديثات الجوية إلى اندفاع كتلة هوائية باردة في طبقات الجو المتدنية المرافقة للأخدود العلوي البارد التابع لمركز المنخفض القطبي، لتؤثر على البلاد خلال نهاية الأسبوع الجاري، ومطلع الأسبوع المقبل، لتسبب انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة في مناطق واسعة من البلاد، حيث متوقع أن تشهد الاقسام الشمالية والغربية من البلاد انخفاضاً كبيراً ومحسوساً على درجات الحرارة، مع تحول الأجواء إلى خريفية بامتياز خلال يومي الجمعة والسبت ومطلع الأسبوع المقبل، لتكون درجات الحرارة العظمى في بداية الثلاثينات في شمال وغرب البلاد، اما المنطقة الوسطى من البلاد فمن المتوقع أن تشهد انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة خلال يوم الجمعة، يليها انخفاض كبير وملموس في درجات الحرارة خلال يوم السبت والأحد المقبلين، مع تحول الأجواء إلى خريفية، وتميل قليلاً إلى حارة لتكون درجات الحرارة العظمى في منتصف الثلاثينات في وسط البلاد".

وبين، "اما الاقسام الجنوبية من البلاد، فمن المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة فيها خلال يوم الجمعة، مع بقاء الأجواء الصيفية الحارة، ولكن من المتوقع حدوث انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم السبت بفارق درجتين مئويتين، يليه انخفاض محسوس على درجات الحرارة يوم الأحد بفارق ثلاث درجات مئوية، نتيجة لتقدم تأثير الكتلة الهوائية الباردة صوب الأراضي الجنوبية من البلاد، لتكون الأجواء خريفية إلى حارة نسبيا، اما درجات الحرارة العظمى فستكون في نهاية الثلاثينات".

ولفت إلى أنه "بصورة عامة خلال يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، متوقع أن يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، ليستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل في كافة انحاء البلاد، نتيجة لعودة سيطرة المرتفع العلوي شبه المداري بشكل تدريجي".

وعن الرياح وطبيعتها بيّن الموسوي، "ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، ولكن ستكون سرعة هبات الرياح نشطة مثيرة للغبار بهبات رياح تتجاوز 40 كم في الساعة في وسط وجنوب البلاد خلال يوم السبت، ومن المتوقع خلال يومي الأحد والإثنين المقبلين أن تشتد سرعة هبات الرياح في الاقسام الوسطى والجنوبية للتجاوز 60 كم في الساعة، اما بالنسبة لباقي المناطق غير المذكورة فستكون سرعة الرياح معتدلة تنشط احيانا، وتكون مثيرة للغبار في الاقسام الغربية بسرعة هبات رياح تتجاوز 30 كم في الساعة، وبشكل عام متوقع أن تكون الرياح الشمالية الغربية النشطة هي السائدة في البلاد خلال الأسبوع المقبل".

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