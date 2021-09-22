الخارجية تكشف عن مؤتمر بغداد المقبل

2021/09/22 | 23:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الخارجية، الأربعاء، تشكيل لجنة من وزراء خارجية العراق والأردن وفرنسا تحضيرا لمؤتمر بغداد المقبل.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقى NRT نسخة منه اليوم 22 ايلول 2021، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس اجتماع وزراء خارجية الدول المشاركين لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، يوم الثلاثاء الموافق 2021/9/21، في مقر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وبحضور وزير خارجية فرنسا ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان، أنه "اختتم الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجنة وزارية ثلاثية من وزراء خارجية العراق، والأردن، وفرنسا لإكمال التحضيرات المتعلقة بجدول أعمال وأهداف المؤتمر القادم المزمع عقده في العاصمة الأردنية عمان".

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