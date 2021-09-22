تونس: قيس سعيد يمدد العمل بإجراءاته الاستثنائية.. ويشكل لجنة إصلاحات سياسية

2021/09/22 | 23:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، أمرًا رئاسيًا باستمرار العمل بقراراته التي اتخذها قبل 3 أشهر، وأدت إلى أزمة دستورية وحالة من الجمود السياسي في البلاد.

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