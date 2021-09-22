عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي: برنامج الفتح ركز على توفير الضمان الصحي للمواطن

2021/09/22 | 23:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، هيثم الخزعلي، اليوم الاربعاء، ان برنامج الفتح ركز على توفير الضمان الصحي للمواطن، مبينا انه نحن بحاجة لمستشفيات حديثة واجهزة متطورة تطابق المعايير.وقال الخزعلي لبرنامج “حصاد الايام”، ان “القطاع الصحي في العراق لم يشهد تطويرا بعد 2003” واضاف انه “لا نملك مستشفيات متطورة تضم كوادرنا الصحية”.وبين […]

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