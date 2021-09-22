كربلاء تعطل الدوام الرسمي ابتداء من الخميس وتستثني عدد من الدوائر

2021/09/22 | 23:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة كربلاء المقدسة تعطيل

الدوام الرسمي ابتداء من يوم غد الخميس

مستثنية عدد من الدوائر الخدمية

وصرح محافظ كربلاء نصيف الخطابي ان

تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس هو

لتمكين اهالي كربلاء تقدي

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