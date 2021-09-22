العمل تطلق برنامج اصلاح نظام الحماية الاجتماعية.. هذه تفاصيله

2021/09/22 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وقعت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مذكرة التفاهم الخاصة بإصلاح نظام الحماية الاجتماعية وموائمته مع الورقة الاصلاحية البيضاء للحكومة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٩/٢١ وذلك بحضور وكيل وزارة العمل الدكتورة عبير الجلبي وممثلين عن صندوق الامم المتحدة للطفولة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الاغذية العالمية وبالتعاون مع وزارتي التخطيط والتجارة.وتهدف مذكرة التفاهم الى وضع استراتيجية وخريطة طريق لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية للمدة من ( ٢٠٢١-٢٠٢٥) من اجل الاستجابة قصيرة الامد لتداعيات كورونا وايضا لحماية المواطنين الاقل دخلا.واشارت سجاد الى ان اهداف مذكرة التفاهم ايضا هو تقديم المنح المالية ضمن شبكة الحماية الاجتماعية للاطفال والنساء الحوامل مع وجود تنسيق وترابط بين الهيئة ووزارتي التربية والصحة ، فضلا عن توسيع وصول العاملين الشباب في القطاع غير الرسمي الى نظام الحماية الاجتماعية القائم على التوظيف في سوق العمل النشط.واوضحت رئيس الهيئة ان المذكرة شددت على اهمية التنسيق الفاعل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان التكامل في تحقيق مخرجات اصلاح نظام الحماية الاجتماعية.

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