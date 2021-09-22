2021/09/22 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىافاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاربعاء، بفرض تشديد أمني في مناطق زراعية متداخلة مع كردستان بعد هجوم مباغت لداعش.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "شخصين استشهدا واصيب 3 في هجوم مباغت لداعش على مركبة بين كفري وكلارا ضمن حدود السليمانية في ساعة متاخرة من مساء يوم امس شكل خرقا امنيا فاضحا هو الاخطر من نوعه خلال 2021 في مناطق تميزت بالاستقرار لسنوات طويلة".

واضاف المصدر، ان "التشديد الامني بدء منذ ساعات الصباح الاولى في المناطق الزراعية المتداخلة بين السليمانية وديالى من خلال غرفة التنسيق المشترك"، لافتا الى ان "القوات الكردية من الاسايش والبيشمركة تجري تحقيقات مكثفة من اجل الوقوف على تفاصيل حادثة الامس والسعي لكشف هوية الجناة".

هذا وكان شخصين بينهما عنصر امني استشهدا واصيب 3 في هجوم شنه مسلحون على طريق رئيسي بين كفري وكلارا في ساعة متاخرة من مساء يوم امس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تشهد خرقاً أمنياً هو الأخطر من نوعه خلال 2021) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تشهد خرقاً أمنياً هو الأخطر من نوعه خلال 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).