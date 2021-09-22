كربلاء تعطّل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم غد الخميس

2021/09/22 | 23:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت محافظة كربلاء، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية ابتداء من يوم غد الخميس.

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وقال المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 أيلول 2021)، إنه "من أجل تمكين أهالي كربلاء من تقديم الخدمات إلى الزائرين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين، ولتمكين الدوائر الأمنية والخدمية من اداء مهامها بشكل فاعل، يعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي عن تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية من يوم غد الخميس المصادف 23 أيلول 2021".

وأضاف، "يستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والخدمية والصحية والمصارف والدوائر المشمولة بخطة زيارة الأربعينية".

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