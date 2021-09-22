كربلاء المقدسة تعطل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم غد

2021/09/22 | 23:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ابتداءً من غد الخميس.

وذكر بيان لمكتب المحافظ، اليوم الاربعاء، أنه “من اجل تمكين اهالي كربلاء المقدسة من تقديم الخدمات الى الزائرين خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام ولتمكين الدوائر الامنية والخدمية من اداء مهامها بشكل فاعل، يعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي عن تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المحافظة ابتداء من يوم غد الخميس المصادف 22 من شهر ايلول الجاري”.

وأضاف، انه “يستثنى منه الدوائر الامنية والخدمية والصحة والمصارف والدوائر المشمولة بخطة زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام”.

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