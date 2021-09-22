2021/09/22 | 23:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -GYGy81vl5c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايران وواشنطن .. الفصائل الولائية تترقب المطرقة الامريكية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايران وواشنطن .. الفصائل الولائية تترقب المطرقة الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).