غضب “مشتعل”: فضيحة بابل تصدم العراقيين.. لا استقالات ولا إقالات

2021/09/22 | 23:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز كأن الزمن قد توقف بالعراق في لحظة تسعينيات القرن الماضي، رغم أن البلاد دفعت عشرات آلاف الضحايا قرباناً للتخلص من النظام السابق وأجهزته “القمعية” وهو الوصف الذي تُطلقه القوانين العراقية النافذة على أجهزة أمن نظام صدام حسين، معتبرةً أن وصف “قمعية” لا ينطبق على أجهزة أمن النظام الحالي، دون أن يكون ثمة …

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