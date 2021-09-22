اختطاف واغتصاب جماعي ووشوم فاحشة.. صدور الحكم في قضية قاصر مغربية هزت البلاد

2021/09/22 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دين 11 شخصا اغتصبوا جماعيا فتاة في المغرب واحتجزوها بالسجن لعشرين عاما، وفق ما أفاد الأربعاء محامي المتضررة.

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