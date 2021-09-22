أسباب عزوف الشباب العراقي بالمشاركة في الإنتخابات..؟

2021/09/22 | 23:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:أثير الشرع

علينا أن نركز ببادئ الأمر الى دور

الإعلام، ونقصد الإعلام المتحزب الذي

يحاول النيل من العملية الديمقراطية في

العراق وزرع مفاهيم وقناعات تفيد بأن

الإنتخابات بمجمل تفاصيلها مسيسة

والمحاص

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