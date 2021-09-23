ذي قار: تسويق أكثر من 800 طن من الأسماك إلى الأسواق المحلية خلال الشهر الحالي

2021/09/23 | 00:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة الزراعة، الأحد، تسويق أكثر من 800 طن من الأسماك إلى الأسواق المحلية خلال شهر أيلول الحالي.

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وذكر مدير زراعة ذي قار صالح فرهود في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (22 أيلول 2021)، أن "انتاجية المسطحات المائية (الاهوار والانهار) اضافة الى مزارع الاسماك المحلية بلغت 832 طنا من الاسماك خلال شهر ايلول2021 لسد حاجة الاسواق المحلية في المحافظة".

واوضح أن "الكمية المذكورة حددت حسب احصائيات اعدت من قبل قسم تنمية الثروة السمكية في المديرية وكما مبين ادناه:

1- بُني 10 أطنان

2- كطان 4 أطنان

3- خشني 191 طنا

4- كارب بأنواعه انتاج المزارع + مسطحات مائية 393 طنا

5- شلك 75 طنا

6- حمري 22 طنا

7- جري 25 طنا

8- بلطي 100 طن

9- شبوط 2 طن

10-انواع اخرى 10 أطنان".

واشار الى ان "التعاون والمتابعة مستمران من قبل الكوادر الفنية للمديرية مع مربي الاسماك والصيادين بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي".

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