2021/09/23 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جنيف- الزمان وضعت منظمة الصحة العالمية الأربعاء قيودًا أكثر صرامة على ملوثات الهواء الرئيسية، بما في ذلك الجزيئات العالقة، التي تتسبب بسبعة ملايين وفاة مبكرة كل عام، خصوصا في البلدان الفقيرة. وهي المرة الأولى التي تقوم فيها منظمة الصحة العالمية بتحديث إرشادات جودة الهواء العالمية منذ عام 2005.
فمنذ ذلك الحين، ازدادت بشكل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة تفسر سبب موت 7 ملايين شخص سنويًا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فمنذ ذلك الحين، ازدادت بشكل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة تفسر سبب موت 7 ملايين شخص سنويًا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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