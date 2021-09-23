منظمة الصحة تفسر سبب موت 7 ملايين شخص سنويًا

2021/09/23 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف‭- ‬الزمان‭ ‬ وضعت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الأربعاء‭ ‬قيودًا‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬على‭ ‬ملوثات‭ ‬الهواء‭ ‬الرئيسية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجزيئات‭ ‬العالقة،‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬بسبعة‭ ‬ملايين‭ ‬وفاة‭ ‬مبكرة‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الفقيرة‭. ‬ وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬فيها‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬بتحديث‭ ‬إرشادات‭ ‬جودة‭ ‬الهواء‭ ‬العالمية‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005‭.‬فمنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬ازدادت‭ ‬بشكل‭ […]

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