2021/09/23 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ١- الحجرُ الكريم حجرٌ كريم في عُمقِ زُرقتِهِ ابيضاض طيفُ ابيضاض مِن جَدّتي كان الهديّةَ والتميمة في يومِ عيد. وقد احتفظتُ بهِ طويلا. العارفاتُ يَقُلنَ: (مِن أحجارِ سَيّدنا ابنِ داوودَ الحكيم) وأضَعتُهُ فأنا أُفيق في الليلِ مِن نومي العميق وأنا أُحدِّقُ في الزوايا المظلمات من غُرفتي فأرى الحجرْ في هيئةِ امرأةٍ جميلة ترنو إلَيّا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصائد: حسب الشيخ جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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