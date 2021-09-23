قصائد: حسب الشيخ جعفر

2021/09/23 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ١‭- ‬الحجرُ‭ ‬الكريم‭ ‬ حجرٌ‭ ‬كريم في‭ ‬عُمقِ‭ ‬زُرقتِهِ‭ ‬ابيضاض طيفُ‭ ‬ابيضاض مِن‭ ‬جَدّتي‭ ‬كان‭ ‬الهديّةَ‭ ‬والتميمة في‭ ‬يومِ‭ ‬عيد‭.‬ وقد‭ ‬احتفظتُ‭ ‬بهِ‭ ‬طويلا‭.‬ العارفاتُ‭ ‬يَقُلنَ‭:‬ ‭(‬مِن‭ ‬أحجارِ‭ ‬سَيّدنا ابنِ‭ ‬داوودَ‭ ‬الحكيم‭)‬ وأضَعتُهُ‭ ‬فأنا‭ ‬أُفيق في‭ ‬الليلِ‭ ‬مِن‭ ‬نومي‭ ‬العميق وأنا‭ ‬أُحدِّقُ‭ ‬في‭ ‬الزوايا‭ ‬المظلمات من‭ ‬غُرفتي‭ ‬فأرى‭ ‬الحجرْ في‭ ‬هيئةِ‭ ‬امرأةٍ‭ ‬جميلة ترنو‭ ‬إلَيّا […]

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