الحضور النسائي إلى زيادة في عالم الطهاة المحترفين

2021/09/23 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كسرت‭ ‬المرأة‭ ‬الحاجز‭ ‬الجنساني‭ ‬الذي‭ ‬حال‭ ‬باستمرار‭ ‬دون‭ ‬بروزها‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الطهاة‭ ‬المحترفين،‭ ‬إذ‭ ‬دخلت‭ ‬النساء‭ ‬بقوة‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حكراً‭ ‬على‭ ‬الذكور،‭ ‬ويسعين‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬الاهتمام‭ ‬بهن‭ ‬بحيث‭ ‬يصبحن‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭.‬ وقالت‭ ‬جوليا‭ ‬سيديفدجيان‭ (‬26‭ ‬عاماً‭) ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬نجمة‭ “‬ميشلان‭” ‬خلال‭ ‬عرضها‭ ‬أطباقاً‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬حوض‭ […]

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