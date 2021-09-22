وسط التوتر بين الدولتين .. واشنطن تؤكد دعمها لفرنسا بمكافحة الإرهاب في إفريقيا

2021/09/23 | 00:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم للعمليات الفرنسية لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، مثنيا على الدور الذي تلعبه باريس فيها.

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