معتقل سياسي سابق ومحنة التقاعد المُجحف.. - حسن أحراث

2021/09/23 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث سمعنا كثيرا عن تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين السابقين بالمغرب.



وسمعنا عن "طي" صفحة الماضي وعن البطولات المزعومة "لهيئة الإنصاف والمصالحة".



وسمعنا كذلك عن "العهد الجديد" وعن نهاية سنوات الرصاص...وكل ذلك ليس غير "جعجعة بلا طحين"، وكذب على الذقون.



والواقع الحالي يبرهن على استمرار الماضي في الحاضر، بما في ذلك الأعداد الكبيرة من المعتقلين السياسيين..وصار للأسف من يُسوق للتجربة المغربية كشكل م ......





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