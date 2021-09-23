مسؤول عراقي: نحن امام انهيار الدولة وماضون الى التقسيم

2021/09/23 | 00:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو مجلس النواب محمد اقبال الصيدلي، الاربعاء، من انهيار العراق وتجزئته ‏بسبب النظام السياسي الحالي.‏

و‎قال الصديلي في لقاء متلفز تابعه‎ NRT، اليوم (22 ايلول 2021)، "نحن امام ‏محددين، اما الاستمرار بنظام سياسي اثبت فشله وقد نصل فيه الى انهيار البلد والى ‏تجزئة العراق، او الذهاب بإتجاه اجراء تعديلات حقيقية نضمن فيها على اقل تقدير ‏ان يبقى العراق دولة واحدة‎".

واضاف، انه "يجب ان يتفهم الناس طبيعة هذا النظام وان تتنازل الكتل السياسية ‏والاحزاب وتقبل يهذا الموضوع، وبخلاف هذا فنحن ماضون الى ‏التجزئة‎".

واوضح، ان "هذا النظام السياسي وبهذه الطريقة والعقلية في ادارة منهجية الدولة ‏لن يصل بالعراق الى بر الامان، لان المحيط العراقي فيه كثير من التقلبات واذا ‏استمرينا بهذه المنهجية فاننا سنصل الى طريق مسدود وبالتالي ستكون تبعات هذا ‏التغيير كبيرة جدا‎".

وتابع، ان "هذه الضريبة ستتحملها الكتل السياسية وعموم المواطنين، لذا فإن العمل ‏بنضج ومنهجية واضحة وتقديم المصلحة العامة على الخاصة، هي الكفيلة بتعديل ‏النظام‎".

وقال الصديلي، انه "لا يستبعد وجود جهات تعمل على تقسيم العراق، لكن حتى ‏التجزئة ستقودنا الى حرب وشيكة، لان كل جزء سيستند الى دولة‎".

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